A Deputación financia ó persoal de servizos sociais de Frades, Oroso e Ordes

Bisbarra, 29 de setembro do 2017 – A área de Servizos Sociais da Deputación da Coruña financiará un ano máis os servizos sociais comunitarios básicos dos concellos de Frades, Ordes e Oroso a través da Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes.

A achega da Deputación aos servizos sociais é de 120.815,01€, que irán destinados á contratación de persoal, un 80% do orzamento total que ascende a 158. 000, 23 €.

A contratación no concello de Ordes de auxiliar para administración e un técnica/técnico de grado medio e unha praza de persoal auxiliar Servizo de Axuda no Fogar; no concello de Oroso dun técnico/técnica de grado e persoal auxiliar Servizo de Axuda no Fogar e unha persoal auxiliar Servizo de Axuda no Fogar en Frades compoñen a relación de persoal da área que se financiará a través do convenio que foi asinado pola Deputada de Servizos Sociais, Ánxela Franco e o presidente da Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes e alcalde de Frades, Roberto Rey Martínez, nun acto no que tamén estivo presente o deputado responsable da área de Economía e Facenda e concelleiro de Oroso, Antonio Leira e o deputado de Plans, Xosé Regueira.

A área de Servizos Sociais achegará á Mancomunidade con este fin 120.815,01€ euros, o 80 % do orzamento total de 158.000,23 euros . A subvención destínase a financiar persoal dos servizos sociais básicos e do persoal auxiliar do Servizo de Axuda a domicilio. O contido do convenio céntrase no financiamento de seis postos de traballo nos tres concellos que forman parte da Mancomunidade de Ordes, dos que tres deles son persoal do servizo de axuda a domicilio.

A deputada, Ánxela Franco, destacou na sinatura do convenio o “compromiso firme da Deputación cos servizos sociais e a aposta por incrementar os recursos da área, un ámbito de actuación que precisa o apoio decidido das administración, en especial, nun tempo como este que son moitas as persoas que precisan recurrir ao apoio das institucións para sobrevivir”.

No acto, en que participaron representantes institucionais dos tres concellos, Ánxela Franco, Antonio Leira e Xosé Regueira aproveitaron a xuntanza para explicar as novidades do Plan Único de Concellos que se debaterá no pleno que se vai celebrar na Deputación da Coruña este mesmo venres. Entre outras cousas, destacaron a autonomía dos concellos á hora de distribuír os recursos e a transparencia e a obxectividade no reparto dos orzamentos.