Silleda  continúa traballando nas avarías no alumbrado público que deixou o temporal

Silleda, 16 de febreiro do 2017 – O Concello de Silleda continúa a traballar instensamente estes días para continuar solventando os desperfectos do temporal que asolou o municipio os días 3 e 4 deste mes.

Unha das infraestruturas máis afectadas, tanto polos ciclóns como polas fortes tormentas, foi o alumeado público, con avarías graves que seguen a afectar a varios puntos do termo municipal.

Ademais dos operarios municipais de Silleda están a traballar nas reparacións do alumeado dúas empresas do sector contratadas polo Concello para poder dar resposta ás numerosas incidencias.

Entre as avarías máis graves de Silleda figura a da rúa Morón, un tramo que sufriu cortes nos últimos días por mor destas incidencias. Tamén están aínda sen servizo varios puntos do rural onde o temporal e a caída de árbores afectaron á rede de alumeado público. “Dende o Concello de Silleda pedimos paciencia aos veciños e veciñas xa que dado número de incidencias e a gravidade das avarías, aínda seguimos desbordados”, indica o alcalde, Manuel Cuiña, que agarda que todas se poidan solventar no menor tempo posible.

Petición ao delegado da Xunta

Por outra banda, Cuiña aproveitou tamén a visita a Silleda do delegado da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, para solicitar á Administración Autonómica “que habilite o antes posible unha liña de axudas para poder facer fronte aos graves danos do temporal”.

Durante a súa visita hoxe ao Parque Empresarial Área 33, o delegado puido comprobar in situ os graves danos do temporal en Silleda xa que neste polígono destrozou a instalación das placas fotovoltáicas instaladas polo Concello e a Xunta na rotonda. Este dano súmase a outros moitos en instalacións e infraestruturas públicas, que forman parte do informe que está ultimando o Concello.

Recollida de datos para os usuarios

Así mesmo o alcalde lembra que todos os veciños de Silleda que sufrirán algún dano nas súas propiedades poden continuar achegándose ao Concello onde se tomará nota dos danos ante a posibilidade de que se abra unha liña de axudas por parte das Administracións superiores. As reclamacións para as compañías eléctricas tamén se están a atender na Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC).