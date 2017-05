Silleda reunirá no certame Azaloira de Bandeira a doce grupos de baile tradicional

Silleda, 22 de maio do 2017 – O baile tradicional volve ser protagonista na Bandeira da man dunha nova edición do certame Azaloira, que celebra o seu 17 aniversario o vindeiro domingo 28.

A cita, organizada por Fortín da Pomba, xuntará a unha ducia de grupos de distintas localidades galegas no auditorio Manuel Dopazo de Bandeira ás 18:30 horas.

Como vén sendo habitual o certame conta con dúas categorías. Na A, de 8 a 13 anos, participarán dous grupos da Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cacheiras; outros dous da Asociación Cultural Os Xeitosos de Trazo (Os Batáns e Os Castros); outros dous grupos da Escola de Muiñeira de Cantigas e Agarimos de Santiago; dous da Asociación Cultural Seixebra de Moraña (Os Espetos e Os Carneiriños), e o grupo Loaira da Asociación Mestre Manuel Gacio de Lestedo.

Na categoría B, de 14 a 17 anos, participan o grupo Rosalía de Castro de Cacheiras, da Escola de Muiñeira de Cantigas e Agarimos de Santiago e Debandoira, da Asociación Cultural Os Xeitosos de Trazo.

O grupo anfitrión en Bandeira actuará a modo de exhibición neste concurso que repartirá un total de 1.950 euros en premios. Así, na categoría A haberá tres premios de 400, 250 e 150 euros, así coma cadanseu trofeo ; e na categoría B outros tres premios de 500, 300 e 150 euros, ademais dos trofeos. Do mesmo xeito o certame recupera a concesión de accésit ao mellor vestiario, con senllos premios de 100 euros para a mellor vestimenta en cada unha das categorías.

Dende Fortín da Pomba a súa presidenta, Josefa Ferreiro, que presentou o cartel xunto con membros da directiva, o alcalde, Manuel Cuiña e a concelleira de Cultura, Ana Luisa González, agradéceu “o apoio do Concello de Silleda e de todas as empresas e comercios que colaboran e que fan posible a realización deste certame que segue a potenciar as escolas dos grupos”, engade.

Cuiña e Ana Luisa González destacaron así mesmo o traballo realizado polo colectivo Fortín da Pomba de Bandeira “que ven a reforzar a sona que ten Bandeira no ámbito tradicional, tal e como se demostra ano tras ano cun plantel de calidade no cartel do Azaloira”, engaden.