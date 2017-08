Silleda pon a punto os centros educativos para o inicio do curso escolar

Silleda, 31 de agosto do 2017 – O Concello de Silleda continúa estes días realizando tarefas de mellora e acondicionamento nos centros educativos do municipio, de cara á posta a punto para o inicio do curso escolar o en setembro.

O equipo municipal de Obras e Servizos procedeu nos últimos días a realizar distintas actuacións no CEIP Ramón de Valenzuela de Bandeira e o CEIP de Silleda.

No CEIP de Silleda procedeuse a pintar todo o interior do edificio de infantil e outras aulas do centro.Por outra banda o equipo de xardinería do Concello realizou tarefas de acondicionamento no xardín do patio, coa poda e embelecemento desta zona, unhas actuacións que tamén se farán nos xardins do CEIP de Bandeira.

“Ao igual que en anos anteriores estamos coa posta a punto dos centros educativos de cara ao vindeiro curso escolar 2017-2018”, indica a concelleira de Educación, Pili Peón.