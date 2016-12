Silleda terá o control da auga desde o día 1

Silleda, 28 de decembro do 2016. O Concello de Silleda asinou coa empresa Espina y Delfín o documento final da transmisión do servizo de abastecemento de auga, que dende o vindeiro día 1 de xaneiro pasará a ser municipal.

O alcalde, Manuel Cuiña, e o secretario xeral do Concello, Manuel Quintáns, rubricaron o acordo co apoderado de Espina, Amador Mosquera e o director do servizo de augas da entidade, Juan J. Somoza.

Con este acordo concretouse tamén o número de traballadores da empresa que subrogará o Concello de Silleda. Finalmente serán 5 os traballadores que dende o vindeiro día 1 de xaneiro pasarán a formar parte da plantilla municipal de Silleda.

Así mesmo, no encontro abordáronse outros aspectos económicos derivados do acordo plenario do pasado 29 de agosto, polo que se pechaba a histórica débeda con Espina y Delfín, que tiña a concesión do abastecemento dende o ano 1996.

“Con este documento que asinamos queda pechado non só a transmisión do servizo ao Concello se non que tamén se cerra o longo capítulo de débedas que se viñan arrastrando dende hai anos”, indica o alcalde, Manuel Cuiña que resalta o clima de “cordialidade e entendemento” entre o Concello e a empresa, á que agradece a súa disposición.

Atención ao público nas oficinas da rúa Alfonso Trabazo

Por outra banda, dende o Concello de Silleda infórmase ao público que para a xestión de altas e baixas no servizo os usuarios deberán de dirixirse a partir do vindeiro 1 de xaneiro ás oficinas municipais sitas na rúa Alfonso Trabazo número 3, en horario de 09:00 a 14:00 horas.