Silleda celebra hoxe a 29 edición do Esmorga Folc

Silleda, 18 de agosto do 2017 – O Esmorga Folk toma esta noite o relevo do Bandeirock no programa festivo de verán da Bandeira e do menú musical da Festa da Empanada .

Sobre as 23:00 horas arrancará esta 29 edición do Esmorga Folc, coas pandereteiras As Lagharteiras. A continuación Ulträqäns, unha orixinal banda que define a súa música cos veteranos Xurxo Souto(Los Diplomáticos de Monte Alto), Fran Amil (Papaqueixos, Ruxe-Ruxe, Diplomáticos) e Antón Díaz (Papaqueixos). O remate da festa está pensado sobre todo para o baile coa música de Fiandola.

O Esmorga Folc, que leva case tres décadas acompañando a cita gastronómica da Bandeira, declarada de Interese Turístico, é un dos festivais de música de raíz máis veteranos de Galicia.

Polo escenario do Esmorga desfilaron ao longo destes anos artistas de recoñecido prestixio tanto galegos como internacionais. Carlos Núñez, Mercedes Peón, Xosé Manuel Budiño, Milladoiro, ou Os Cempés…, entre outros, súmanse a nomes como os escoceses Carpercaillie, Shooglenifty, que o domingo estarán na homenaxe a Angus no Feito a Man, ou Kepa Junquera ao longo destas case tres décadas.

Actividades para os máis cativos, tiro á corda e máis música

O programa festeiro inclúe ademais actividades para os máis novos. Así a partir das 16:00 horas haberá xogos para os máis cativos na rúa Xeral, que a partir desta hora quedará pechada ao tráfico ata a madrugada do luns.

Ás 18:00 horas chegará a actuación do dúo Chuches Amil. Fran Amil, unha das figuras clave do “bravú”, traerá ata Bandeira a súa proposta para o público familiar con temas do seu disco “Un conto ao revés”.

A animación musical nas rúas da localidade chega a cargo da Charanga BB+ e a Banda de Veteranos da Bandeira, que ofrecerá un concerto ás 19:30. Ás 21:00 horas chegará a sétima edición do Torneo Interparroquial de Tiro á Corda.

Co Esmorga Folk chegará o broche de ouro á xornada festeira do venres, antes do gran día da Empanada, festa que cumpre mañá 43 anos.

Desvío da N-525

Dende o Concello de Silleda reiterase ao público e veciños que dende mañá ás 16:00 horas quedará prohibido estacionar en todas as rúas nas que se habilitará o desvio da estrada nacional.