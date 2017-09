Silleda cambiará as obras en Foxo para conservar o tramo da antiga calzada medieval

Silleda, 28 de setembro do 2017 – A actuación do Concello de Silleda no núcleo histórico de O Foxo detívose coa aparición dun tramo orixinal da antiga calzada medieval.

As obras en Foxo comezaron hai unhas semanas e están sometidas a un control arqueolóxico ao coñecerse de antemán que pola zona pasa a antiga calza medieval que agora quedou ao descuberto.

“Con esta actuación buscabamos precisamente a posta en valor da antiga calzada, retirando o formigón e recuperando o tramo. Pero a aparición deste importante tramo e as esixencias dos técnicos da Administración autonómica obrígannos a replantexar a actuación”, indica o alcalde Manuel Cuiña.

Técnicos de Patrimonio da Xunta e do servizo arqueolóxico do Camiño de Santiago, visitaron a obra e inspeccionaron a calzada medieval e os traballos xunto cos técnicos municipais e o concelleiro de Urbanismo e Obras, Klaus Brey.

O proxecto de intervención proposto polo Concello, e que contaba co visto bo do comité asesor do Camiño de Santiago e de Patrimonio, non poderá levarse a cabo tal e como estaba previsto “porque as esixencias técnicas son inasumibles para o Concello, tanto a nivel económico como para o día a día dos veciños que residen en O Foxo”, engade.

Reunión veciñal

O rexedor convocou unha reunión cos veciños da zona para explicarlles a situación. “Dende o Concello de Silleda xa estamos a traballar nunha proposta que remitiremos á Consellería de Cultura para ver se obtemos o visto bo, e coa que trataremos de equilibrar a conservación histórica da calzada co dereito dos veciños a contar cun servizo axeitado ao século XXI”, engade. A xuntanza está prevista para hoxe xoves ás 20:00 horas xunto ao lavadoiro.

Documentación

Polo de agora os servizos arqueolóxicos procederán a documentar graficamente os tramos de antiga calzada atopadas en contas máis baixas do agardado. Os traballos estanse a levar a cabo con fondos municipais, buscando a posta en valor desta poboación de gran relevancia ata principios do século XIX, atravesada ademais polo Camiño de Santiago.

As actuacións previstas incluían a mellora e posta en valor do tramo de calzada, a canalización de augas con presas de pedra, a recuperación da fonte da botica, -que se está a levar a cabo tamén segundo as indicacións dos técnicos en arqueoloxía- e a mellora e posta en valor do lavadoiro.