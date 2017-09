Silleda trata coa Fundación Laboral da Construción posibles acordos en formación

Silleda, 12 de setembro do 2017 – O Concello de Silleda estuda a posibilidade de asinar un convenio coa Fundación Laboral da Construción en materia de formación.

A concelleira de Emprego, Ana Luísa González, mantivo un encontro con membros da entidade para analizar as posibilidades desta iniciativa a fin de reactivar aos traballadores do sector.

“Segundo os datos que nos ofrece a fundación, o persoal que se forma e especializa no sector da construción ten moitas probabilidades de lograr un emprego neste sector”, indica a concelleira.

Ana Ruzo, asesora de formación da Fundación Laboral da Construción e Soledad Álvarez, profesora de emprego, analizaron en detalle as posibilidades desta colaboración “Cremos que será unha proposta beneficiosa para as persoas vinculadas á construción e no caso do noso Concello dispoñemos de datos a través do programa Silleda Emprega, a través do que canalizaríamos este acordo de formación”, engade a concelleira silledense.

“Dende a Concellería de Emprego consideramos que tanto os cursos de formación como o uso das novas tecnoloxías son imprescindibles á hora de estar ben posicionados no mercado laboral ”, explica Ana Luísa González, que lembra que a Fundación Laboral da Construción, que xa impartiu sesión formativas hai varios anos en Silleda, forma cada ano a máis de 70.000 persoas.