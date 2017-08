Silleda fai un chamamento ao civismo ante a aparición de lixo na Fervenza do Toxa

Silleda, 10 de agosto do 2017 – O Concello de Silleda fai un chamamento ao civismo e ao sentido común ante a aparición de vertedoiros incontrolados coma o detectado na Toxa, xusto ao pé da propia fervenza.

Para Ana Luísa González, concelleira de turismo, “É moi triste que os moitos visitantes que se achegan ata este monumento natural teñan que quedarse con esta imaxe”. A concelleira de achegouse ata o lugar logo de coñecer a existencia da acumulación de lixo neste enclave.

Ademais de proceder a retirar as bolsas de lixo depositadas dende o Concello procederase nos vindeiros días a colocar paneis informativos no entorno pedindo a colaboración dos visitantes para non deixar lixo neste espazo protexido.

“Lamentablemente polo que se ve hai xente que aínda é capaz de deixar lixo nunha zona que está incluída na Rede Natura”, apunta Ana Luísa González.

Por razóns obvias de loxística para a entrada de camións os colectores están situados na parroquia de Pazos, á entrada da pista que vai ao miradoiro. Neste último punto tamén está prevista a colocación doutro colector. “Non podemos permitir que sigan pasando cousas así. Se xa é triste que haxa vertedoiros incontrolados en moitos puntos e, nalgún caso, de xeito reiterado, o caso deste ao pé da fervenza é un auténtico despropósito”, argumenta.