Silleda logra máis horas para o Servizo de Axuda no Fogar

Silleda, 18 de agosto do 2017 – O Concello de Silleda vén de recibir comunicación da Consellería de Política Social informando da concesión dun reforzo de 6.307 horas máis o ano na prestación do Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

Este reforzo, que economicamente tradúcese nun incremento do financiamento anual estimado de 59.882,70 euros, aplicarase a partir do vindeiro día 1 de setembro. Este aumento permitirá incorporar novos usuarios ao servizo.

Dende o Concello de Silleda solicitouse o pasado mes de xuño este incremento de horas xa que o servizo de axuda no fogar é dos máis demandados. Con todo a concelleira de Benestar Social, Pilar Peón, explica que “Agradecemos a concesión feita pola Consellería de Política Social, aínda que as horas seguen a ser insuficientes para atender aos usuarios”

A concelleira lembraba no seu escrito que a poboación do municipio maior de 65 anos supón arredor do 28% do total de habitantes. Na citada solicitude recordase que a modalidade de libre concorrencia medrou de xeito considerable no último ano en Silleda, ao acollerse a este aquelas personas ás que non lles asistía o dereito á atención no marco do sistema de atención á dependencia.

Na actualidade Silleda conta con unha dispoñibilidade horaria de 2.031 horas ao mes para o SAF na modalidade de dependencia, tendo así mesmo usuarios en lista de agarda por resultar estas insuficientes.

“Este incremento de horas é un paso adiante, pero debido ás características da poboación do Concello de Silleda, seguen facendo falta máis horas dispoñibles para poder dar cobertura real a todos e cada un dos nosos dependentes”, indica a concelleira.