O director italiano Massimiliano Legnaro estrena “The Castles” este domingo coa Banda da Bandeira

Silleda, 7 de setembro do 2017 – O alcalde de Silleda, Manuel Cuiña e a concelleira de Cultura, Ana Luisa González Costa, recibiron a Massimiliano Legnaro, o director italiano que participará este domingo como director convidado no XV Festival de Bandas de Bandeira.

A cita, coa que se conmemora tamén o 35 aniversario da Banda de Música Recreativa e Cultural da Bandeira, terá lugar ás 19:30 horas no auditorio Manuel Dopazo coa presenza tamén da Banda de Ordes, dirixida por Manuel Paino.

Massimiliano Legnaro amosou a súa satisfacción por dirixir a formación silledense na que é a súa primeira visita a España. Durante o concerto interpretará por primeira vez a 5ª Sinfonía “The Castles”, unha das súas composicións xunto á versión da banda sonora que fixo da película Gladiator (Gladiator Symphonic Suite). Nado en Varesse en 1976, Legnaro ten traballado con numerosos artistas internacionais. Estudiou saxofón na Escola Filarmónica de Saltrio e ten compostos diversos temas. Na actualidade é director da Filarmónica Saltriese, -considerada a mellor banda do norte de Italia-, da Cívica Filarmonica di Morbio Inferiore (de Ticino, Suiza) e a Banda Azzurra de Castronno, en Italia.

O compositor coñeceu a José Lodeiro, director da banda da Bandeira, co que coincidiu na Escuela Internacional de Dirección de Orquesta e Banda Maestro Navarro Lara, na que xurdiu esta colaboración.

O alcalde, Manuel Cuiña, agradeceu a súa visita e propuxo a posibilidade de facer un intercambio entre as bandas da Bandeira e de Saltrio, ademais de destacar o papel que xogan as bandas de música no ámbito cultural do municipio. Destacou ademais o orgullo que supón para a banda estrear a nivel mundial esta composición.