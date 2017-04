Silleda traballa no V Mes Cultural de Axuda ao Pobo Saharaui

Silleda, 4 de abril do 2017 – O municipio de Silleda volverá a acoller nas vindeiras semanas unha nova edición do Mes Cultural de Axuda ao Pobo Saharaui.

Onte celebrouse no Concello unha xuntanza entre representantes municipais e de Solidariedade Galega co Pobo Saharaui (Sogaps) para avanzar nos preparativos.

O alcalde, Manuel Cuiña e as concelleiras de Cultura e Benestar Social, Ana Luisa González e Pilar Peón, reuníronse co coordinador de Sogaps na comarca do Deza, Pablo Romero para falar da posta en marcha desta iniciativa, que entre abril e maio contará con distintas actividades culturais coas que se busca recadar fondos para axudar aos refuxiados dos campamentos do Sáhara.

“Para o Concello de Silleda é un pracer continuar colaborando con esta entidade na realización de actividades que teñen por obxectivo axudar ao pobo do Sáhara”, indica o alcalde Manuel Cuiña. Dende o goberno municipal faise tamén un chamamento aos veciños e veciñas para colaborar con estas actividades.

Así mesmo, na xuntanza tamén se falou sobre o convenio de colaboración entre o Concello e a entidade, que se volverá a renovar este ano, para o programa Vacacións en Paz, “unha iniciativa que este ano contará en Silleda con seis familias acolledoras”, engade o rexedor.