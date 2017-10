Controlados os incendios na bisbarra de Compostela

Actualizado as 7 de mañá

A esta hora están tódolos incendios controlados. O de Negreira acabouse moi tarde de controlar ao igual que o de Cortegada en Silleda.

As seis da tarde de onte producíase outro incendio en Val do Dubra na zona de Portomeiro. O incendio extendeuse a varias parroquias do municipio. Ao longo de toda a noite estivo traballando Protección Civil de Val do Dubra quedando extinguido de madrugada.

Desde Protección Civil indican que de todos xeitos se non chove máis terán que estar moi atentos para que estos focos non se reproduzan.

Situación as dúas da mañá

Bisbarra, 16 outubro do 2017 – A esta hora hai dous incendios principais na bisbarra situados en Silleda e Negreira.

En Silleda o foco situase na zona de Siador Cortegada. O incendio estivo activo ao longo de toda a tarde e a esta hora está controlado. Desde o parque de bombeiros de Silleda informan de que está sendo vixiado pola proximidade a unha granxa pero que está controlado. É o único foco na zona do Deza.

En Negreira o GES de Brión foi reclamado desde a zona da Pena en torno as 11 da noite. Cando chegaron atopáronse con varios focos. En estes momentos están saíndo para axudar dúas dotacións do Grupo de Protección Civil de Padrón, quedando unha na base.

O alcalde de Negreira Manuel Ángel Leis atópase na zona vixiando as labores de extinción, está acompañado polo Delegado da Xunta na provincia Ovidio Rodeiro. Leis nos contaba como comezou o lume e como avanzou

A comarca do Sar. a de Ordes e Santiago non teñen en estes momentos ningún incendio.

