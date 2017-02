Silleda abre o Plan de  Axuda á Creación de Emprego 2017

Silleda, 1 de febreiro do 2017 – O Boletín Oficial da Provincia (BOP) de Pontevedra ven de publicar as bases do Plan de Axuda á Creación de Emprego do concello de Silleda.

Logo da modificación aprobada polo executivo local de silleda, agora se incluen os gastos subvencionables no apartado de proxectos do sector Primario, do Medio Ambiente ou de I+D+I. Neste punto, figurarán a partir de agora como gastos subvencionables os equipos informáticos, desenvolvemento e custos de páxina web, aplicacións informáticas e outros gastos tecnolóxicos, e tamén outros gastos coma a compra de maquinaria ou apeiros, instalacións (invernadoiros, sistemas de riego…) realización de pozos ou os chamados insumos agrícolas (sementes, plántulas, fertilizantes, produtos fitosanitarios…).

As bases, que foron aprobadas o pasado ano por unanimidade de todos os grupos da Corporación de Silleda, tamén se adaptan á Lei 39/2015 de Procedimentos Administrativos.

A cantidade máxima subvencionable a través destas axudas municipais é de 3.000 euros. Dende o goberno municipal a concelleira Ana Luisa González lembra que esta iniciativa, “coa que pretendemos axudar aos nosos emprendedores e emprendoras continuará ao longo de 2017 cunha nova partida específica nos orzamentos municipais”.

Dende a súa creación no ano 2015 concedéronse xa 8 axudas ao abeiro desta iniciativa “que agardamos mellorar co esta ampliación de gastos subvencionables”, indica a concelleira.

As bases estarán xa disponibles na web municipal de Silleda, xunto cos correspondentes formularios para formalizar a solicitude.