Silleda renova o contrato en prácticas do enxeñeiro industrial

Silleda, 15 de setembro do 2017 – O Concello de Silleda vén de renovar por un ano máis o contrato en prácticas do enxeñeiro industrial, en virtude do convenio asinado entre a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e o Colexio de Enxeñeiros Industriais de Galicia.

O Concello de Silleda foi o primeiro municipio galego que se acolleu a este acordo para contar cos servizos dun enxeñeiro industrial que se forma en prácticas. Así, dende o pasado mes de marzo, Ricardo González Santos, sumouse á plantilla municipal realizando distintos traballos relacionados coas posibilidades da biomasa no termo municipal.

Á vista do resultado do seu traballo e do interesante proxecto para crear un rede de calor na zona deportivo-escolar de Silleda, optouse por renovar o acordo por un ano máis.

O alcalde, Manuel Cuiña, que asinou a renovación xunto co director de Xestión do Colexio Oficial de Enxeñeiros Industrias de Galicia, Pablo Pérez, destaca “o gran traballo realizado por Ricardo González nestes meses, polo que vimos necesario ampliar o seu contrato en prácticas, á vista dos bos resultados e do magnífico proxecto da rede de calor co que optamos a unha liña de subvencións autonómicas”, engade o alcalde.

Cuiña destaca que o aproveitamento da biomasa é do seu potencial é unha das apostas do Concello nesta lexislatura

O Concello de Silleda aprobou o acordo de adhesión ao Convenio entre o Colexio Oficial de Enxeñeiros Industrias de Galicia e a Fegamp en novembro do pasado ano.

“O proxecto elaborado por Ricardo González cando concorreu como candidato para a formación en prácticas xa nos pareceunos moi completo e de grande interese e á vista do traballo realizado o balance é moi satisfactorio”, indica o alcalde.