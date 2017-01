Silleda entregou o premio “Nas festas somos máis” á Asociación Socio Cultural de Cortegada

Silleda, 4 de xaneiro do 2017 – O alcalde de Silleda, Manuel Cuiña e a concelleira de Turismo, Ana Luisa González, entregaron a Román Peña, membro da comisión organizadora da Festa da Paella o premio “Nas festas somos máis”, dotado con 1.500 euros.

A iniciativa estrenouse este ano con dúas entidades participantes e enmarcada na campaña de fomento do empadroamento “En Silleda somos máis”.

Para incentivar a participación das comisións organizadoras de festas de Silleda o alcalde, Manuel Cuiña avanzou xa unha modificación das bases do certame. A dotación económica do concurso duplicarase para este exercicio 2017 pasando de 1.500 a 3.000 euros. A falta de fixar os cambios nas bases do certame, estableceríanse tres premios: un primeiro de 1.500 euros; un segundo de 1.000 euros e un terceiro de 500 euros. As bases daranse a coñecer nas vindeiras semanas.

Por outra banda, e dentro da mesma campaña, o Concello de Silleda continúa a repartir ata o xoves mañá entradas para o Silleda Park aos nenos e nenas a partir de 3 anos (os menores de 3 entran gratis) que estén empadroados no concello.