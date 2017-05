Silleda retira unha valla que levaba 10 anos bloqueando unha beirarrúa

Silleda, 23 de maio do 2017 – O Concello de Silleda vén de retirar o valado de madeira do edificio inacabado que dende hai máis de dez anos ocupaba unha das beirarrúas do tramo de Progreso.

A valla retirouse despois de que o Concello de Silleda asumirá a construción de tapias para pechar as dúas entradas a este inmoble que leva máis dunha década sen rematar. Pechouse tanto a fachada da rúa Progreso, onde se retirou a valla, como a da rúa Morón, na parte traseira do edificio, despois de que un dos temporais derribara parte da fachada.

“Dende o Concello de Silleda decidimos asumir esta actuación á vista de que a entidade propietaria deste edificio embargado fixo caso omiso dos moitos requirimentos que se lle enviaron nos últimos anos, e unha vez caducada a licenza de ocupación da vía pública”, explica o alcalde Manuel Cuiña.

O responsable municipal de Obras e Servizos de Silleda, Klaus Brey, visitou esta o entorno do edificio, onde os traballos se completarán nos vindeiros días coa dotación dun llano nas paredes e o correspondente pintado. Así mesmo, na parte traseira do inmoble, no acceso dende Morón, completarase o tramo de beirarrúas que falta.

“Era unha actuación moi demandada polos veciños, e despois de anos de espera por fin logramos tapiar este edificio facilitando o tránsito dos peóns, mellorando a estética do entorno e evitando tamén o acceso a este inmoble, que podería provocar situacións de perigo”, remarca Cuiña.

Agora a beirarrúa deste céntrico tramo de Silleda está xa totalmente despexada. “Con esta actuación dende o Concello seguimos a apostar por mellorar e garantir a seguridade nas nosas vilas en casos coma estes, onde moitas veces os litixios e a situación de embargo de inmobles dilatan as actuacións”, engade lembrando casos coma o edificio da Renque do Peixe na Bandeira.

“Con esta actuación, que se rematará nos vindeiros días, demos cumprimento a unha das peticións case xa históricas, polo tempo que a valla levaba ahí, dos veciños e veciñas da vila de Silleda”, remata Cuiña.