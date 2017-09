A VII Festa do Tractor de Silleda inclúe a ruta de tractores clásicos

Silleda, 8 de setembro do 2017 – Silleda volve acoller este domingo unha nova edición da ruta de tractores clásicos, organizada dende a Asociación Galega de Maquinaria Agrícola Clásica (Agamac).

A ruta comezará sobre as 10:30 coa concentración de tractores clásicos no campo da festa da parroquia de Graba. A continuación, os participantes iniciarán a ruta ata Xestoso, pasando por Escuadro. En Xestoso, onde está previsto que remate o periplo sobre as 12:30 horas expoñeranse os tractores clásicos participantes.

A ruta de tractores clásicos está incluída na VII Festa do Tractor polo que poden participar todos aqueles agricultores que desexen acudir cos seus vehículos.

Ademais de poñer en valor os históricos vehículos relacionados co noso agro, esta iniciativa tamén ten como obxectivo a promoción de enclaves turísticos do municipio. Así, en anos anteriores os tractores antigos chegaron a Xestoso dende o mosteiro de Carboeiro ou a Ferveza do Toxa.

Na ruta silledense está prevista a participación de tractores antigos restaurados chegados dende distintos puntos da xeografía galega.

Ao remate da ruta en Xestoso, que celebra a súa festa patronal nesta data, está previsto un xantar de confraternidade.

Para participar as persoas interesadas poden anotarse chamando ao 649 932307 ou ao 600 648380.