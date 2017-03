Silleda acolle mañá a presentación de  Sapos e Sereas, de Ana Cabaleiro

Silleda, 10 de marzo do 2017 – Mañá sábado terá lugar en Silleda a presentación de Sapos e Sereas , a estrea literaria da xornalista Ana Cabaleiro, natural da parroquia silledense de Saídres.

A cita será na Casa de Xantar A Culler, ás 19:00 horas, con intervencións da concelleira de Cultura, Ana Luisa González, a autora e o director de Galaxia, Francisco Castro.

Ana Cabaleiro é unha voz especialmente singular dentro da nosa literatura e que nos vai agasallar, no futuro, páxinas coa mesma potencia literaria coma as que temos neste mollo de relatos. Neste volume nada é o que parece. A autora disponse a darlle a volta a moitas historias que pensabamos que só se podían contar dunha maneira. E, grazas á súa ollada nova, descubrimos que hai moitos sapos que non merecen saír da fochanca, que hai Sereas atrapadas en destinos tráxicos e que a realidade é, cando menos, cuestionable. Mellor dito, que hai que a cuestionar.

Case todas as protagonistas de Sapos e sereas son mulleres. Relatos áxiles, de doada lectura e moi sorprendentes. Historias combativas coas que calquera se pode identificar e que dan unha volta aos estereotipos de xénero.

“As Sereas non somos ninfas astutas e perversas de doce e melodiosa voz. Si, é verdade que cantamos, iso si. Unhas co ton melódico e outras co sentir profundo e escuro do soul. E por suposto temos cousas mellores que facer que convocar poderosas tormentas para arrastrar os mariñeiros ao fondo do mar. Correspóndenos ese poder, si, pero para que usalo? Xa eles sós bastan para rematar afogados, coa súa imprudencia e a súa falta de bo tino. Para iso as Sereas somos coma a mala sorte, totalmente innecesarias nas desgrazas humanas”, reza o relato que da titulo a esta primeira obra de Cabaleiro.

Dende o departamento municipal de Cultura de Silleda Ana Luísa González sinala que o Concello apoia, “cómo se ven facendo con outros autores silledenses a posta de longo desta xornalista no mundo literario, cunha obra que vén moito a conto nestas datas en que estamos a conmemorar o Día Internacional da Muller”, apunta. Ademais agradece tanto a Ana Cabaleiro como á Editorial Galaxia “que veñan a presentar esta obra a Silleda, onde sempre é un pracer acoller o nacemento de novas creación literarias”, engade.

Ana Cabaleiro (Saídres, Silleda, 1974) é licenciada en Xornalismo, profesión que exerce intermitentemente desde hai dúas décadas. Cursou, ademais, o Máster en Estudos Teóricos e Comparados da Literatura e da Cultura da USC, no que investigou e publicou sobre contracultura e ciberactivismo artístico.

Tamén ten traballado no eido da discapacidade intelectual e no da cooperación ao desenvolvemento. Como autora, formouse en obradoiros e cursos de escrita, sempre na procura de voces femininas coas que abeirar as mareas da vida. Froito destas experiencias nace a compilación de relatos Sapos e Sereas, a súa primeira obra publicada. Como muller con raíces no rural, aínda conserva unha lagoa con máis dun millón de sapos e dúas ducias de ras cantoras.