Silleda pinta as sendas de O Castro

Silleda, 12 de abril do 2017 – Onte deron comezo as obras de pintado das sendas peonís que unen a rúa da estación co tramo de beirarrúas de O Castro, na marxe dereita da estrada PO- 211 en dirección a Breixa en Silleda.

O proxecto de Silleda inclúe ademais carril bici ata o acceso ás pistas deportivas municipais de tenis e pádel e supuxo unha inversión de 150.000 euros.

Esta dotación era unha das obras previstas no programa do goberno municipal, para reforzar a seguridade nesta zona, sobre todo tendo en conta o número de usuarios que se achegan ata as pistas deportivas, e para ampliar o circuíto peonil nas aforas da vila de Silleda

Nesta semana quedarán listos os traballos, logo de proceder ao pintado de todo o tramo e ao axardinamento nalgún das zonas das sendas para embelecer a zona interior.

Con esta actuación complétase tamén o circuíto peonil periurbano, que se mellorou o pasado ano coa nova dotación na estrada de Vilanova, ou o remate de beirarrúas no tramo de Morón, entre outras actuación que se levaron a cabo nos últimos anos.

“Era unha obra moi agardada que nos vindeiros días estará totalmente rematada para disfrute dos veciños e para reforzar a seguridade viaria nesta zona”, indica o alcalde, Manuel Cuiña.