Silvia Marin: ” o alcalde de Ordes é un rapaz caprichoso e revanchista”

Ordes, 7 de febreiro do 2017 – Falamos coa portavoz de Unión por Ordes, Silvia Marín, despois de que o seu partido presentara unha proposta que pode mudar por completo o funcionamento do concello de Ordes. UXO levará a pleno cambios nas dedicacións exclusivas e nas personas que acuden as comisións e representan ao concello en distintos organos.

A primeira pregunta é porque chega agora esta proposta e en que medida ten que ver o abandono do grupo de goberno de Ordes de dous concelleiros



Producirase con estes cambios unha situación un tanto anómala xa que o goberno pasará a estar, na práctica, no pleno municipal de Ordes



Preguntámoslle a Silvia Marín si considera que o sistema democrático ten un erro xa que o control real pasa do goberno, que é quen ten a xestión directa, ao pleno municipal de Ordes e para ela é un problema que será o alcalde o que o teña que resolver



Unión por Ordes non pensou en ningún momento, según Silvia Marín, nunha moción de censura



Sobre as acusacións de querer “facer caixa” con esta proposta Silvia Marín o nega por completo e critica as declaracións do alcalde de Ordes, José Antonio Sanjurjo, ao que considera un “rapaz caprichoso e revanchista”