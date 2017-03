Aberto o prazo para as solicitudes no Punto a Atención da Infancia de A Baña

A Baña, 22 de marzo do 2017 – O Concello da Baña abriu o prazo para tramitar as solicitudes de novo ingreso e de renovación de praza para o curso 2017-18 no Punto de Atención á Infancia.

O Punto de Atención a Infancia de A Baña está situado en San Mamede de Monte e atende para nenos de 3 meses a 3 anos. Aquelas persoas interesadas deberán cumprimentar as solicitudes e entregar o formulario acompañado da documentación identificativa e da declaración da renda, así como da documentación xustificativa doutras situación puntuables no baremo de acceso; a condición de familia numerosa, monoparental ou da discapacidade dalgún membro da unidade familiar se fose o caso, entre outras. As solicitudes deberán entregarse no Rexistro Xeral do Concello dentro do prazo oficial, que remata o vindeiro 19 de abril.

As solicitudes poden imprimirse do documento que aparece na web do concello (http://bit.ly/2nZBnnG ) ou presencialmente no despacho da educadora familiar.

Para máis información, os interesados tamén poden dirixirse aos Servizos Sociais do Concello da Baña ou á educadora familiar (Casa da Cultura); chamar aos teléfonos 608 819 741, 981 817 605 ou no enderezo electrónico pai@concellodabana.gal

O horario do P.A.I. é dende as 07:45 ata as 15:45 horas, de luns a venres, agás os festivos que marca o calendario laboral e os festivos locais. O centro permanecerá pechado durante todo o mes de agosto. E o número de prazas coas que conta é de 20.

O prezo do coste do servicio do punto de Atención Á Infancia calcúlase en función dos ingresos da unidade familiar, segundo recolle a Ordenanza Fiscal Reguladora. Abrangue desde a gratuidade ata 163,52 € da xornada completa.

Hai una taxa de matrícula de 30 € que deben abonar todas as persoas beneficiarias do P.A.I.

O coste do servizo de comidas é de 15 € mensuais. Queda excluida a merenda e, no caso dos bebés máis pequenos, os biberóns.

En canto ás xornadas contémplanse:

-media xornada 3-4 horas

-xornada completa: máis de 4 horas e ata un máximo de 8 horas.

Non hai discriminación horaria.

Os nenos deben entrar como hora máxima ás 10:00 horas. Mentres que as saídas son desde as 12:00-13:00 horas para os que non comen no P.A.I., e a partir das 14:00 horas para os que se quedan a comer.

En canto ao servizo de comidas, non se preparan comidas; pero sí se quenta a que traen os usuarios da casa, solicitando que se garde a cadea de frío.

Todos os nenos e nenas deben levar algo de merenda para a media mañá e un botellín de auga.

O labor do Punto de Atención á Infancia céntrase na adquisición de rutinas e hábitos de desenvolvemento por parte dos nenos e nenas, así como a realización de actividades de lectura, música, obradoiros, murais, psicomotricidade, xogos, experiencias coa natureza… No P.A.I. aténdense as necesidades físicas, afectivas sociais e educativas dos nenos e nenas de 3 meses a 3 anos e axuda á conciliación da vida familiar e laboral das familias.