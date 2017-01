SOS Sanidade denuncia a situación das listas de espera na comunidade

Compostela, 24 de xaneiro do 2017 – SOS Sanidade Compostela faise eco da denuncia de Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública e na que se explican o incumprimento da Lei de Garantias por parte da Consellería.

O comunicado denuncia outra serie de irregularidades nos seguintes termos:

Ante a publicación das Listas de Espera das sanidade pública galega a Asociación Galega para a Defensa dá Sanidade Pública quere comunicar que:

1.- Continúa a política de ocultamento das mesmas, xa que só publícanse as listas estruturais sen proporcionar ningunha información das non estruturais, que poderían supoñer o dobre das coñecidas. Agora as listas publícanse cada seis meses en lugar de cada tres, como se realizaba ata agora e só dos últimos tres anos, para evitar comparacións que poñan en evidencia as consecuencias dos recortes de recursos.

2.- Pese a este enorme esforzo de maquillaxe, a espera cirúrxica de 68 días de media, superando amplamente os 60 días establecidos como tope máximo pola Lei de Garantías e que dá dereito a poder acudir á sanidade privada costeada con diñeiro público.

3.- Segue aumentado o número de pacientes que esperan máis de seis mes para ser operados pasando de 1.491 en 2014, a 1.580 en 2015 e 1.827 en 2016. Isto supón que o esforzo económico realizado durante as eleccións para reducilas utilizouse en derivar pacientes á sanidade privada que se centra en intervir as patoloxías menos importantes.

4.- Os pacientes en espera de consulta con especialidades hospitalarias creceron de 133.302 en 2014, a 163.272 a 170.461 no pasado mes de decembro.

5.- Tamén chama a atención o importante incremento nas probas de medicina nuclear necesarias para o diagnóstico e seguimento do cancro, que pasaron de 15,7 días en 2014, a 39,8 en 2015 e 41,6 días de espera en 2016, o que supón que se duplicaron amplamente (2,5 veces).

6.- Merece especial atención os datos do Área de Vigo trala apertura do Novo Hospital Álvaro Cunqueiro que teoricamente ía solucionar gran parte deste problema. Neste centro as lista de esperas de Trauma (7.492 pacientes), C. Xeral (2.848), Oftalmoloxia (2.232), C. Vascular (1.172), ORL (1.345), ou Uroloxía con 799, son intolerables. Para a nosa Asociación a ausencia de redución das listas de espera son debido aos recortes do proxecto inicial de hospital nun 40% ao reducirse 9 quirófanos (8 de CMA 1 de Fecundación in vitro) sobre o proxecto inicial, o que habería que engadir a pechadura de quirófanos provistos no Hospital Meixoeiro e a redución de persoal, que en moitos momento impiden o funcionamento do 100% dos quirófanos.

7.- Por todo isto reiteramos a nosa esixencia de que a Xunta de Galicia poña en práctica de xeito inmediato unha política de recuperar os recursos perdidos nos últimos anos, como consecuencia das políticas de redución de gasto sanitario público para pagar a bancos e a acredores.

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública