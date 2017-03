Recen chegados de Centroámerica Sumrrá pasa polas Crechas a celebrar o 30 aniversario

Compostela, 29 de marzo do 2017 – A Casa das Crechas segue coa celebración dos seus 30 anos, e este xoves 30 de marzo acolle o concerto de Sumrrá, o trío de jazz galego máis internacional que regresa dunha xira que os levou por varios países centroamericanos este mes.

Sumrrá prepara moitas sorpresas para esta noite na que seguirá a celebrar o 30 aniversario e repasará as músicas máis representativas dos seus 5 álbums que os converteron nun referente do jazz a nivel peninsular.

Sumrrá, o grupo de jazz galego máis lonxevo e internacional, está formado polo pianista Manuel Gutiérrez, o contrabaixista Xacobe Martínez Antelo e o batería L.A.R. Legido e veñen de gañar os Premios Galegos da Música 2014 ao mellor grupo de jazz.

Trátase dunha formación cunha das traxectorias máis sólidas e constantes da escena jazzística española, cunha gran proxección internacional, como certifican as súas xiras por festivales de Bolivia, Francia, Bulgaria ou Sudáfrica e o seu paso por numerosos festivais como Festival San Juan Evangelista (Madrid), Johannesburg Joy of Jazz (Southafrica), Festival de Jazz ImaxinaSons (Vigo), Ciclo de Jazz 1906 (Valencia, Barcelona, Bvilbao, Oviedo), Festival de Jazz de la Paz (Bolivia), Festival de Jazz de Santa Cruz ( Bolivia), Festival de Jazz de Alcudia (Mallorca), Jazz Plus Festival (Sofía)…

Sumrrá fórmase no ano 2000 e ata hoxe deixou atrás centos de concertos e catro discos, dous deles gravados ao vivo.

Desde os seus inicios na cidade de Compostela, Sumrrá cautivou a crítica e público cun jazz inclasificable, melódico e moi aberto, destacando a orixinalidade das súas composicións, a calidade dos seus integrantes e a frescura dos seus directos. Sumrrá non entende de modas, de etiquetas, nin de estilos. Pasaron 14 anos dende a súa formación, que no jazz é moito tempo, desta feliz reunión, e o trío continúa reinventándose e alimentándose dos proxectos paralelos dos seus compoñentes.