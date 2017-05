Suso de Toro presenta en NUMAX Humildar

Compostela, 16 de maio do 2017 – O próximo xoves, as 20:00 h., a Librería Numax acolle a presentación do novo traballo de Suso de Toro, Humildar.

Suso de Toro contará na presentación coa presenza de Carlos Pajares e Manuel Bragado.

Humildar naceu da envexa e das soidades de quen perdeu a relixión. Da falta da palabra sagrada e do ritual, da falta da linguaxe. Naceu de quen sabe que o oficio de escribir lle deu confianza no poder das palabras. Fiando nese poder máxico, Suso de Toro ofrece a posibilidade de ordenar as nosas vidas e vivir ritualmente os momentos necesarios, dándolles así sentido e transcendencia: o nacemento, o nome que levamos, a despedida de quen marcha, o casamento, os coidados, os lugares especiais… Estar orfos dun deus obríganos a procurarmos a maxia e o divino necesarios para unha vida ser vivida. Humildar é unha procura.

Suso de Toro é un dos autores máis relevantes da narrativa galega contemporánea. Licenciado en Arte Moderna e Contemporánea pola Universidade de Santiago de Compostela, guionista para televisión e colaborador habitual na prensa e na radio, publicou en galego máis de vinte libros de narrativa, teatro e ensaio. De Toro é ademais colaborador habitual da Libraría NUMAX, comisariando ao longo deste 2017 o proxecto Tac, tac, tac.