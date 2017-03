Segunda entrega de Tac, tac, tac en Numax con Manolo Rivas

Compostela, 1 de marzo do 2017 – A segunda entrega do Tac, tac, tac en Numax trae a Santiago de Compostela ao escritor coruñés Manuel Rivas. El será o encargado de mecanografar en directo nunha vella Olivetti un conto que só se poderá ler no espazo físico da Libraría NUMAX. A entrada ao acto, que terá lugar mañá xoves 2 de marzo ás 18:00, é libre.

O Tac, tac, tac da Libraría NUMAX nace como unha proposta do escritor Suso de Toro que busca preservar a experiencia analóxica na produción e lectura do texto literario. Cada mes, ata novembro, un destacado narrador ou narradora do noso panorama literario elabora un relato que se converterá «nalgo case máxico, que só pode ver indo a un lugar, como se fose sagrado», explica De Toro. Todos os participantes teñen unha característica en común: empregaron este dispositivo para escribir nalgún momento da súa vida.

Cada texto elabórase na máquina de escribir situada a carón do escaparate da Libraría NUMAX e apenas hai indicacións previas, permitíndose os borróns e correccións manuscritos que farán de cada texto un obxecto único.

O texto de Rivas ocupará o lugar do escrito por Margarita Ledo Andión o pasado mes de febreiro, cando botou a andar a actividade, e que ata agora permaneceu na libraría.

As obras resultantes desta singular experiencia creativa permanecerán durante un mes encol da máquina de escribir na que calquera visitante poderá achegarse a lelo. O papel será o único soporte da lectura destes textos. Un conto, nun lugar, nun límite de tempo: o Tac, tac, tac.

O seguinte escritor, convidado para a abril, será Xabier P. DoCampo.

Manuel Rivas

(A Coruña, 1957) É xornalista, escritor e membro da Real Academia Galega. Considerado como unha das voces máis sobresaíntes da literatura galega contemporánea, a súa obra ten acadado grande proxección internacional con traducións a máis de vinte idiomas.

Rivas destaca especialmente no campo da narrativa con máis de 20 novelas publicadas, entre as que podemos salientar Que me queres, amor? (Premio Nacional de Narrativa 1996) O lapis do carpinteiro (Premio da Crítica Española 1998) ou Os libros arden mal (Premio da Crítica de Galicia e Española 2007). Tamén destacan os seus libros de poesía e a súa obra ensaística, ademais do seu amplo e prestixioso traballo como articulista na prensa xeralista e especializada que o levou a acadar numerosos premios xornalísticos, como o Xulio Camba en 2002.