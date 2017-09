Pecha o Tac Tac Tac co seu impulsor, Suso de Toro

Compostela, 19 de setembro do 2017 – O Tac, tac, tac da Numax remata o proxecto Tac Tac Tac co seu propio creador, o escritor Suso de Toro, esta tarde as 20.00 horas.

Desde comezos de 2017 Suso de Toro foi o responsábel do deseño e organización do Tac, tac, tac, unha proposta única de creación literaria ao vivo que achegou á Libraría NUMAX a centos de afeccionadas ao lectura desde o arranque da actividade no mes de xaneiro.

Suso de Toro (Santiago de Compostela, 1956) conta cunha dilatada e exitosa carreira, asinando algúns dos libros máis vendidos da narrativa galega. Entre as súas novelas máis destacadas atopamos Polaroid, Premio da Crítica Galega, Tic-tac, Premio da Crítica Española cualificada por Basilio Losada como unhas das mellores novelas da literatura galega, Calzados Lola (O dano e a absolución) Premio Blanco Amor, Non volvas: filla da madrugada Premio da Crítica Española, Sete palabras ou Trece badaladas.

De Toro ten salientado ademais polo súa activa participación como columnista en prensa escrita e autor de numerosos e influentes ensaios como Nunca máis Galiza á intemperie, Outra idea de España: Mar de fondo ou Humildar, recentemente presentada na Libraría NUMAX onde tamén puxo en marcha este Tac Tac Tac.

Hoxe ás 20:00 o Tac, tac, tac, chega á súa fin coa creación por parte de Suso De Toro do derradeiro relato do ano na máquina de escribir da Libraría.