Talía presenta Ubú Rei no Teatro Principal

Compostela, 23 de marzo do 2017 – Talía Teatro leva a escena, ás 20:30 h, no Teatro Principal de Santiago de Compostela o seu último espectáculo, Ubú Rei.

Toño Casais, María Ordóñez, Diego Rey, Marta Ríos, Artur Trillo, Marta Lado, Dani Trillo e Rubén Prieto protagonizan esta adaptación dunha das obras máis representativas da historia do teatro contemporáneo.

Ubú Rei foi presentada na Casa do Concello de Santiago de Compostela pola tenente de alcalde, María Rozas, e os actores Artur Trillo, María Ordoñez e Toño Casais. María Rozas quixo destacar durante a súa intervención “a importancia do texto de Alfred Jarry que foi estreado hai máis de 120 anos e que mudou para sempre a linguaxe teatral”. A tenente alcalde subliñou tamén “a actualidade da obra que aborda e fala de problemáticas aínda vixentes coma a ambición, a corrupción ou a violencia do poder”.

Artur Trillo, director de Talía Teatro e actor do espectáculo, destacou durante a presentación “o reto que supuxo para a compañía poñer en escena un espectáculo de gran formato, cun elenco numeroso”. María Ordoñez, actriz protagonista de Ubú Rei salientou tamén a “contemporaneidade desta comedia que leva ao espectador a unha reflexión profunda sobre o noso día a día e os seus problemas: o poder, a ambición desmedida e a perversión, caracteres universais que, por desgracia, nunca caducan”.

A nova proposta de Talía Teatro vén referendada por un dos grandes nomes da escena galega, Roberto Salgueiro, quen dirixe e adapta o texto de Alfred Jarry nunha versión libre que pretende conservar a distorsión sintáctica do orixinal e o seu carácter inxenuo e profundamente teatral. Toño Casais, actor protagonista da obra, destacou hoxe durante a súa intervención “a comicidade do espectáculo que Roberto Salgueiro soubo explorar sen perder a perversidade do texto inicial”.

Nesta ocasión, o director sitúa a acción no porto de Belfast, onde Ubú O’Reilly terá como aliado a un Bordure transfigurado en Liam O’Connor para destronar ao rei do porto: Dugan O’Sullivan. Maragotas, tabaco de contrabando, os costumes ancestrais de Osetia e un cadro variopinto de situacións paradoxais conforman unha historia cómica que transita veloz sobre o seu propio escenario, constituíndo ao mesmo tempo unha visión crítica do noso presente a pesar da súa inxenuidade. Unha sátira para todos os públicos que reflexiona sobre a violencia, o abuso de poder, a corrupción e a ambición sen límites.

Roberto Salgueiro encárgase do deseño do espazo escénico, o vestiario e a iluminación da obra, Dani Trillo asina a realización da escenografía e o atrezzo e Artur Trillo e Auri Ferreiro ocúpanse da distribución e produción desta proposta, na que participan, así mesmo, Martina Cambeiro (deseño de maquillaxe), Bety Sieira (vestiario) e Rubén Prieto (fotografía e vídeo).

As entradas para asistir á obra poden adquirirse xa no despacho de billetes virtual de Abanca. O venres 24 de marzo e o sábado 25 de marzo a compañía realizará dous pases máis ás 20:30 h.