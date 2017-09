As novas tarifas da auga de Silleda serán máis baixas que as actuais

Silleda, 23 de setembro do 2017 – O goberno municipal de Silleda traballa xa nas novas tarifas da auga tal e como se acordara o pasado ano unha vez que o servizo pasou a municipalizase a principios deste 2017.

O alcalde, Manuel Cuiña, consensuou nun encontro con membros dos colectivos veciñais Olaia e Avema e da asociación de comerciantes e empresarios (ECOS) as novas tarifas da auga, unha vez explicadas as cifras das que dispón o Concello dende a municipalización do servizo en xaneiro deste ano.

“Logo de asumir hai 8 meses o servizo, que levaba 20 anos en mans dunha empresa privada, dispoñemos xa de datos sobre o que realmente custa o servizo de augas”, explica o rexedor, avanzando que as novas tarifas suporán unha rebaixa para a gran maioría dos usuarios.

O custe neto ascende a 409.420 euros, unha cifra que rebaixa considerablemente o que se lle estaba abonando á empresa.

“Con estes 409.420 euros como custe mínimo de partida, estamos a traballar na que será a nova ordenanza para que entre en vigor en xaneiro do vindeiro ano, unha normativa municipal que esperamos abordar nos vindeiros días nun pleno extraordinario”, explica o alcalde.

Tendo en conta o número de abonados e os distintos tramos de consumo, a proposta do goberno municipal, que foi aceptada polos colectivos, pasa por continuar establecendo un tramo de consumo mínimo ao trimestre, que se rebaixará respecto aos 45 metros cúbicos estipulados na actualidade. Cuiña explicou no encontro que en case na totalidade dos municipios galegos establécese unha taxa mínima para o mantemento do servizo.

Estímase que o máis equilibrado sería baixar ese consumo mínimo a entre 25 e 30 metros cúbicos, (cifra na que se sitúa a media de consumo da maioría das familias) unha medida que segundo os primeiros cálculos beneficiaría a máis 2.000 abonados. “Con esta iniciativa a maioría das familias silledenses pasarán a pagar, aproximadamente, unha terceira parte do que están abonando cada trimestre polo consumo de auga”, engade, “co que en Silleda pasaremos a ter un dos servizos de abastecemento de auga máis baratos da contorna”.

A falta de estimacións finais, cos datos que se manexan calcúlase que con esta proposta acordada entre as 4 partes, un recibo tipo de 50 euros por trimestre pasará a custar 35 euros, aproximadamente. “A iniciativa que acordamos cos colectivos beneficiará a gran maioría dos usuarios do servizo”, explica o alcalde.

Outra das iniciativas que se baralla é rebaixar o consumo mínimo no caso das explotacións gandeiras, de 75 metros cúbicos a 60, igualándoa co consumo de uso industrial, “outra medida que beneficiaría a un sector estratéxico como é a gandería”.

Acerto coa conxelación das tarifas e taxas revisables

O alcalde explicou tamén que, á vista dos datos de facturación e das cantidades manexadas, “demostrase que a decisión deste goberno de conxelar as tarifas no ano 2007 foi acertada, porque do contrario os veciños e veciñas de Silleda estaríamos pagando ata agora entre 80.000 e 90.000 euros máis”, engade.

A partir do 1 de xaneiro os recibos pasaranse cada trimestre dende o organismo autónomo de recadación ORAL, a través do que se acordou xestionar o cobro do servizo.

Por outra banda tamén se acordou cos colectivos que ao longo do vindeiro ano se fará un seguimento das tarifas e no caso de que se detecten variacións ou outras posibles vantaxes a taxa volvería a revisarse.

“O que está claro é que por lei non podemos cobrar menos do que realmente custa o servizo. Agora que sabemos realmente o que custa, temos que cadrar os números para beneficiar ao maior número posible de usuarios e establecer prezos equilibrados para que Silleda deixe de ser, dunha vez por todas, un dos municipios coa auga máis cara”, explica o alcalde.

Cánon da auga

Por outra banda o alcalde advirte que dende o Concello de Silleda se seguirá “reclamando enerxicamente a Xunta de Galicia que o canon da auga polo que estamos abonando cada ano máis de 90.000 euros reverta realmente no noso municipio con novas inversións por exemplo como a dotación de saneamento no rural”, engade o alcalde.