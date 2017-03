Tatán Chapeu esta noite na Casa das Crechas

Compostela, 23 de marzo do 2017 – A Casa das Crechas segue coa celebración dos seus 30 anos, e hoxe acollerá un novo concerto de Tatán Chapeu as 21.00, un proxecto musical de Tatán R. Cunha que arrinca hai máis dun ano coa colaboración de Pablo Vidal e Uxia na creación musical e arranxos varios.

O proxecto inclúe letras de Tatán e colaboracións letrísticas de Uxia e Magin Blanco nas cancións Chapeu e Veludo e algodón e Carlos Blanco en Mútua de decesos. Trátase dunha dúcia de cancións escritas para contar historias. Fotografías teatrais, o mundo que máis coñece o protagonismo e co que camiña a súa vida.

O CD ‘Chapeu’ conta nas gravacións con Isaac Palacin nas percusións, Alfredo Teixeira na guitarra portuguesa, Alberto Vilas no piano, Pablo Vidal no contrabaixo, piano e guitarras, Felipe Castro nos Saxos, Manu Paino no fliscorno e a trompeta e Sergio Tannus coa viola.

A banda está formada por:

Tatán, voz

Pablo Vidal, dirección musical, contrabaixo e guitarra.

Alberto Vilas, piano

Noli Torres, bateria

Blanca Francés, coros