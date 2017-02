Teatro do Noroeste celebra o 30º aniversario en “Estado de Gracia”

Os catro pases de ‘Estado de graza’ en Santiago están programados ás 20.30 horas no Teatro Principal, o mesmo espazo que o venres 17, ás 18.00 horas, acollerá a presentación do libro conmemorativo deste trinta anos de traxectoria. Este acto será de entrada libre, mentres que as localidades para o espectáculo poden mercarse en entradas.abanca.com, no 902 434 443 ou no despacho de billetes do teatro ata o domingo a partir das 18.00 horas.