Teatro e as técnicas xaponesas de narración oral mañá sábado en Ordes

Ordes, 6 de xaneiro do 2017 – A música será a gran protagonista en Ordes durante a xornada de mañá sábado, 7 de xaneiro.

Ás 12.30 horas os alumnos e alumnas da Escola Municipal de Música de Ordes ofrecerán o Concerto de Ano Novo no auditorio da Casa da Cultura. Unha convocatoria aberta a todas e todos os que queiran acudir. A cita está organizada polo Concello e a mesma escola, e conta coa colaboración da Deputación da Coruña e da Banda de Música de Ordes.

Xa para un público a partir dos 12 anos o mesmo escenario, esta vez ás 20 horas, acollerá As pombas do carboeiro. Por primeira vez en Ordes ofrécese un espectáculo do máis orixinal no que o teatro e a música se dan a man para ofrecer unha escenificación baseada na narración oral.

A música en directo da Banda de Ordes e a técnica xaponesa do kamishibai para ver historias, contos, lendas, romances e cantos. kamishibai pode traducirse por teatro de papel e trátase dunha técnica que se usaba no teatro xapones e tamén como reurso didáctico. Consiste en mostrar unha serie de láminas a medida que se len as historias. Data de comezos do século XX, coincidido coa crisis dos anos vinte; o kamishibai era un xeito moi económico de ofrecer un espectáculo e os vendedores de rúa o usaban como ganche para atraer cativos, o texto a ler vai escrito na parte de atras das láminas e polo tanto facilita a interpretación.

Está Organizado pola Asociación Cultural Amigos da Música de Ordes, nesta ocasión tamén colaboran o Concello de Ordes e a Deputación da Coruña, ademais da firma Urdime propostas culturais.