O temporal deixou incidentes e danos en toda a bisbarra

Compostela, 4 de febreiro do 2017 – Foron moitos os puntos da bisbarra que no día de onte sufriron o temporal que azotou Galicia.

Ademáis das habituais caídas de ramas ou tellas cando as rachas de vento comezan a superar os 100 kilómetros por hora, en esta ocasión o temporal tamén motivu a caida de postes de luz e teléfono e incluso árbores de grandes dimesións. A esto hai que sumar as enchentas e os cortes de luz que foron en moitos casos moi prolongados.

En Ames o temporal deixou desde a seis da tarde de onte un poste da luz caido na zona de A toxa. Si na noite do xoves ao venres dintintaz zonas de Bertamiráns quedaban sen fluido eléctrico na noite pasada sucedeu o mesmo en Ameixenda. A caída de árbores tamén mantivo cortada a estrada en esa zona durante máis de hora e media.

A Baña estivo onte sen luz durante dez horas na maior parte do municipio. Unha ambulancia tivo que permancer de garda no centro de Saude pola flata de fluido eléctrico. Todo comezo as cinco da madrugada do xoves ao venres cando o temporal trouxo unha forte tormenta de granizo tiraba unha torreta do tendido eléctrico, unha avería que non se conseguiría arranxar ata o mediodía e que deixaba sen fluido as escolas ou as dependencias municipais.

Frades quedou tamén onte sen luz e sen teléfono por mor do temporal. Os fortes ventos levaron parte das cubertas de varias explotacións gandeiras e derrubaron varias árbores, algunhas delas sobre o tendido eléctrico e telefónico, deixando sen luz e sen teléfono a varias localidades do concello.

O temporal levantou en Lalín parte da cuberta do auditorio municipal, derrubou parte dun muro no acceso ao colexio Xesús Golmar, e no rrural deixou centos de árbores caidos en moitos casos enriba de cables do tendido eléctrico.

En Silleda parte dun tellado foi a parar ao edificio contiguo e tívose que restrinxir o tráfico na N-525. Tamén como en outras localidades as caidas de árbores e os cortes de fluido eléctrico ou de comunicacións foron habituais.

