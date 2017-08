Teo lembra un ano máis a Anxel Casal e Avelino Pousa Antelo

Teo, 19 de agosto do 2017 – Como cada agosto o concello de Teo dedica un día a homenaxear a Anxel Casal e lembrar a Avelino Pousa Antelo.

Teo lembra a Ánxel Casal e a todas as persoas represaliadas en Teo no mesmo día do mes de agosto no que o seu corpo foi paseado no ano 36. Diante dos atentados terroristas ocorridos este xoves 17 de agosto en Cataluña e do loito oficial decretado polo goberno, dende o goberno municipal acordouse manter o acto en lembranza a Ánxel Casal pero introducir algunha modificación.

O acto reducirase a unha concentración na que se lerá un pequeno texto en lembranza das vítimas da barbarie, gardarase un minuto de silencio e realizarase a ofrenda floral diante do monolito de Ánxel Casal. Dende o Concello convídase á cidadanía a participar nesta concentración hoxe ás 20:00 horas en Cacheiras.

No acto de homenaxe estarán representados os concellos da Coruña, Santiago de Compostela e Teo, así como a Asociación A Oliveira, precursora desta homenaxe. Realizará un mínimo acompañamento musical a este acto o grupo teense Tres Pesos.

Con esta serie de actos o Concello de Teo e a Asociación A Oliveira tratan de manter vivo o recoñecemento a Ánxel Casal (A Coruña 1895-Cacheiras 1936), quen destacou polo seu labor como editor e político. Foi o último alcalde republicano da cidade de Santiago e militou no Partido Galeguista dende a súa creación. Tras o triunfo do levantamento do 18 de 1936 de xullo foi detido e paseado o 19 de agosto. O seu corpo apareceu ao carón da estrada en Cacheiras, onde hoxe un monólito lembra a súa memoria.

Mañá domingo homenaxe a Pousa Antelo

Mañá domingo ás doce da mañá na casa do concello terá lugar o acto de homenaxe a Avelino Pousa Antelo no V aniversario do seu pasamento.

O programa de actos comeza coa benvida da concelleira de cultura Pilar Faxil que saudará aos representantes das asociacións AC Xermolos, Irmandade de Manuel María, Irmandade Avelino Pousa e a Alfonso Blanco Torrado.

A continuación terá lugar unha Intervención musical de Mini e Mero.

Posteriormente leerase a acta de concesión do Premio O Caxato de Avelino á familia de Valentín Arias coa intervención de Arlindo López Arias e a entrega do premio por Mini e Mero. Esta parte rematará coa intervención da familia de Valentín Arias.

Tras unha nova actuación musical de Mini e Mero e outras intervencións pechará o acto o alcalde de Teo Rafa Sixto.

A segunda parte dos actos terán lugar na urbanización Os Verxeis na que se fará unha ofrenda floral no paseo que leva o nome de Avelino Pousa.