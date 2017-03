Teo abre o prazo para solicitar praza nas escolas infantís

Teo, 18 de marzo do 2017 – As escolas infantís municipais de Teo continúan co proceso de admisión de solicitudes para o próximo curso 2017/18. Despois de tramitar as solicitudes de renovación, o alumnado que xa asiste aos centros, durante a primeira quincena na segunda é a quenda das solicitudes de novo ingreso.

As solicitudes para asistir por primeira vez a algún dos tres centros públicos de Teo, en Calo, Os Tilos e A Ramallosa, deben tramitarse antes do 31 de marzo.

Nesta convocatoria pódese pedir praza para nenos non nados cando a data prevista de parto sexa anterior ao 1 de xuño. As solicitudes de novo ingreso pódense recoller nas oficinas municipais, nos servizos sociais ou descargar directamente premendo aquí e deben entregarse no Rexistro Xeral do Concello dentro do prazo oficial, que remata o 31 de marzo.

A solicitude debe ir acompañada da documentación identificativa e da declaración da renda. Tamén debe achegarse outra documentación xustificativa doutras situacións puntuables no baremo de acceso como a condición de familia numerosa. a discapacidade dalgún membro ou a monoparentalidade.

As listaxes provisionais de admitidos nas escolas de Teo publicaranse sobre o 25 de abril e abrirase un prazo de subsanación. As listaxes definitivas publicaranse ó redor do 12 de maio. O período de matrícula será do 1 ao 15 de xuño.