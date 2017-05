Teo aforra case un 30% coa licitación dos seguros

Teo, 9 de maio do 2017 – O Concello de Teo vén de rematar a licitación dos seguros asinando os contratos e que suporán un importante aforro para as arcas municipais.

Esta contratación, segundo informa a concelleira de Administración, Conchi García, “permite un aforro de case un 30% do que se viña gastando xa que se acadou un aforro de ó redor de 17.000 euros en todos os riscos cubertos, pasando de 61.000 a 44.000 euros”.

A concelleira de Teo explica que dende o pasado ano o Concello “vén realizando unha reformulación dos contratos de servizos co obxectivo de mellorar as prestacións e reducir os custes dos mesmos”. Agora acaba de adxudicarse o contrato dos seguros e xa se está traballando na licitación de todos os servizos de comunicación e telefonía fixa e móbil.

No caso dos seguros de Teo “traballouse sobre unha optimización dos contratos de seguros, concentrando os riscos de natureza similar que estaban separados en distintas pólizas, incrementáronse as coberturas e rebaixáronse as contías” indica Conchi García.

Deste xeito sacouse unha licitación por lotes: seguro de responsabilidade civil, seguro multirisco sobre os edificios e instalacións municipais, seguro de accidentes e seguro de vehículos e maquinaria agrícola do Concello. Cada un dos lotes tivo unha adxudicataria distinta.

A concelleira de Administración de Teo explica que “ademais do aforro con esta nova contratación prodúcese un incremento xeral en todas as coberturas, subindo o teito indemnizatorio da póliza de responsabilidade civil a un 267% do importe inicial (de 600.000 a 1.600.000 euros) e incrementouse o capital asegurado na póliza de danos propios ao 371% do capital inicial”. Tamén desapareceron franquías das pólizas de danos propios, rebaixáronse as de responsabilidade civil e aumentaron os límites indemnizatorios nas coberturas por accidentes.