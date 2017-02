Tráfico autoriza os Entroidos de Reis e Cacheiras en Teo (vídeo dun atranque)

Teo, 17 de febreiro do 2017 – Na mañá de onte o Concello de Teo recibía a autorización de Tráfico para os desfiles dos entroidos de Reis e Cacheiras que se van celebrar esta fin de semana, o 18 e o 19, e a seguinte, o 25 e 26. Segundo destaca o alcalde, Rafael Sisto, “as negociacións levadas adiante polo Concello, dende a primeira reunión coa DXT en outubro, permitiron, a pesar dos atrancos este “final feliz”.

As solicitudes de autorización diante da DXT recibiran unha primeira resolución na que se denegaba o paso do desfile o domingo pola tarde, o que de facto inviabilizaba o normal funcionamento do entroido nestas parroquias. Dende o Concello de Teo enviouse unha alegación e mantívose un contacto constantes coas organizacións do entroido en Reis e Cacheiras e coa propia Dirección Xeral de Tráfico. Finalmente esta mañá chegaba a notificación aceptando a alegación.

Á vista deste desenlace en Reis xa traballan ultimando os preparativos para saír o sábado e o domingo. Os xenerais e correos e os coros de bonitos e vellos ademais do Demo de Reis están xa rematando cos ensaios para percorrer a parroquia e preocupándose principalmente porque o tempo acompañe.

Imaxes de arquivo do Entroido 2014 en Reis – segue lendo os horarios de este ano despóis da galería

As comparsas e os xenerais sairán o sábado de Coira e pasarán polo Freixeiro, Valiñas, Samar, Pazos, Montecelo, Piñeiro, A Freiría, a Ribeira e rematarán no campo da festa. O domingo sairán pola mañá do Ferreiriño e pararán en Chao do Río, Outeiro, o Calvario, a Ribeira, Olveira, Xermeade, Pontevea e volverán a rematar no campo da festa.

As coordenadas GPS do campo da festa son as seguintes: 42º 46´ 17.9″/ 8º 33´ 10.1″

O atranque, o enfrontamento verbal entre os xenerais por parellas, realizarase no campo da festa o sábado e o domingo ó redor das 19:30 horas.