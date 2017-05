O Terra dá Auga trae o Campionato de España de Rallyes de Terra a Bisbarra

Bisbarra, 25 de maio do 2017 – O Rally Terra dá Auga 2017, única proba galega puntuable para o Campionato de España de Rallyes de Terra, celebrarase mañá venres 26 e o sábado 27 de maio nos concellos de Arzúa, O Pino, Touro e Boimorto.

Coa inscrición xa pechada, a escuadra organizadora A.D.N. Motor, en colaboración coa escuadra Talleres Galicia Sport, confirmou que correrán a cita 83 pilotos chegados de diversos puntos da xeografía española.

A proba contará coa participación do Citroën DS3 R5 dos vixentes campións do Nacional de Terra, Álex Villanueva e Óscar Sánchez, o Toyota Aygo de Víctor Graxa e Sergio Cerdeira, Rubén Lapuente e Kuku Noriega co Peugeot 208 R2 e o equipo local formado por Javier García e Regina Castro aos mandos dun dos Históricos que participarán na proba, un Opel Ascona 400.

Falamos con Regina Castro que é ademáis de copilota unha das organizadoras e que nos conta que son probablemente os tramos máis bonitos do campionato de España



Esta proba víñase celebrando no entorno de Curtis pero unha das características dos Rallyes de Terra é que os tramos son secretos ata o día da proba polo que ao repetirse durante varios anos a zona é necesario cambiar para atopar novas pistas descoñecidas polos pilotos



A proba comeza mañá as 3 da tarde cunha especial optativa en torno a igrexa de Loxo en Touro, serve para que os pilotos poidan axustar os vehículos de cara a primeira cronometrada que sairá de Arzúa as sete da tarde.



Na proba veremos aos principais coches e pilotos do campionato de España. A destacar a categoría r2 na que o gañador ao final da tempada poderá competir con tódolos gastos pagos en 4 probas do europeo



O programa de mañá venres ademáis do Shakedown as 3 da tarde en Touro, inclúe a saída ás sete de Arzúa cara a primeira cronometrada, e ás 9 da noite terá lugar tamén en Arzúa a apertura oficial do rallye con música e festa.

O sábado 27, a partir das 10:00 horas, comezará a acción coa saída desde o centro de lecer Doa-Dana de Touro, para disputar dous tramos a dobre pasada, nas inmediacións de Touro (12 quilómetros, tramo Gadis- Fonte Díaz) e O Pino (15 quilómetros, tramo Xa-Car-O Pino). O reagrupamiento de mediodía será en Pedrouzo, parroquia do Concello do Pino, onde estarán os vehículos expostos mentres os participantes aproveitarán para repoñer forzas.

A sección de tarde comezará ás 15:50 horas tras efectuar os equipos as labores pertinentes na asistencia, e afrontar dúas pasadas ao tramo Complexo Doa Dana- Touro, o máis longo da proba con 17 quilómetros, nas inmediacións do cruzamento de Vilar. O Rally Terra dá Auga terminará cunha segunda pasada ao mesmo tramo do venres en Arzúa, tras o cal se regresará á Praza dá Feira arzuá aproximadamente ás 19:30 horas, para finalmente sobre as 20:30 horas celebrar a cerimonia de entrega de premios co acompañamento musical en directo da Banda de Música de Arzúa.

O Rally Terra dá Auga contará con algo máis de 100 Kilómetros contra o crono, divididos en oito especiais, sobre pistas algo máis anchas e rápidas que as que se utilizaban no Terras do Mandeo nas súas edicións de 2014, 2015 e 2016.

Presentación oficial en Boimorto

A organización do rally celebrou o luns a presentación oficial da proba no Colexio Armando Cotarelo Valledor de Boimorto. O acto contou coa presenza da secretaria Xeral para Ou Deporte da Xunta de Galicia, Marta Míguez, e os alcaldes de Touro, Ignacio Codesido; de Arzúa, José Luis García; do Pino, Manuel Taboada; e de Boimorto, María Jesús Novo. E do ámbito deportivo, tamén estiveron presentes varios pilotos que participarán na proba, como Amador Vidal, Alberto Otero, Javier García, Antonio Otero e Josín Novo, que explicaron como afrontarán a cita galega.