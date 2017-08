Terras de Compostela GDR19 organiza cursos sobre emprendemento no rural

Bisbarra, 17 de agosto do 2017 – A Asociación Terras de Compostela GDR 19 organizando en Ames, no mes de setembro, un plan formativo sobre emprendemento no medio rural.

O curso é de balde e celebrarase en Boqueixón, A Baña e Ames nas seguintes sedes e datas:

Boqueixón: Casa do Concello (O Forte) – 28, 29, 30, 31 de agosto e 1, 6 de setembro de 2017 – Hora: 16:30 – 21:30.

A Baña: Centro Social e da 3ª Idade (Rua Tedelle, s/N) – 18, 19, 20, 21, 22, e 25 de setembro de 2017 – Hora: 16:30 – 21:30

Ames: Centro de Formación e Emprego do Concello Ames (Rua Costa Neira, 2 – Aldea Nova) – 28 de setembro, 2, 3, 4, 5, 6 de outubro de 2017 – Hora: 16:30 – 21:30

A duración inicial é de 30 horas, divididas en sesións de cinco horas durante seis días. O horario no que se imparte esta actividade é de 16:30 a 21:30 horas. O número de participantes por sede será de 15 persoas.

Os cursos están divididos en catro módulos diferentes. No primeiro abórdase o desenvolvemento local participativo; no segundo os diferentes instrumentos para o desenvolvemento; no terceiro os sectores de intervención económica e mailo DAFO; e no cuarto é ultimo, a empresa e o proxecto económico. A través deste curso búscase a mellora da cualificación dos participantes, e por ende, fomentar a empregabilidade tanto por conta propia como a través do emprendemento a través dunha metodoloxía participativa.

O curso que organiza o GDR 19 Terras de Compostela, é sufragado pola Xunta de Galicia, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, o Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, e o Ministerio de Agricultura.

As inscricións pódense realizar na entidade organizadora, GDR Terras de Compostela, chamando aos números de teléfono 686 100 675/981 81 83 57 ou enviando un correo electrónico ao enderezo info@terrasdecompostela.org.