Nova sinalización e cambios de circulación nos Tilos, en Teo, desde hoxe

Teo, 25 de agosto do 2017 – A urbanización dos Tilos estrea nova sinalización horizontal e vertical que entre en vigor hoxe mesmo despois de que nos últimos días os condutores xa foran vendo o pintado das vías.

Esta pasada semana estívose traballando na execución de varios pasos sobreelevados e no pintado dalgúns cambios de dirección nalgunha das rúas. Tamén se realizou xa o novo pintado das prazas de aparcamento en batería na rúa Ameneiro. Estes traballos completáronse coa colocación da sinalización vertical que se fixo entre xoves e venres para que hoxe todo entrara en funcionamento.

Dende o Concello destácase a boa disposición da veciñanza dos Tilos nestes días de cortes de tráfico e obras xa que polo momento todo funcionou con normalidade e sen incidencias.

Segundo comenta a concelleira de Urbanismo, Uxía Lemus, “decidiuse executar o novo pintado neste momento e facer o cambio por coincidir coa época de verán, momento no que a urbanización está máis baleira”. Deste xeito ademais comézase coa nova sinalización dúas semanas antes do inicio do curso escolar, un dos momentos importantes para ver o bo funcionamento do novo sistema. A concelleira explica que “os cambios analizaranse dentro dun ano falando cos veciños e veciñas dos Tilos”.

O Concello encargou un estudo de mobilidade para a urbanización a raíz do que se executaron os cambios. O novo deseño da circulación presentouse nunha xuntanza coa asociación de veciños o pasado mes de abril.

Os principais cambios de reordenación de tráfico céntranse en priorizar sentidos únicos en varias rúas. Mantense o dobre sentido de circulación na rúa Carballo, unha das principais arterias da urbanización e nas zonas de entrada a espazos de aparcamento.

No aviso á veciñanza, que se colocou nos portais dos edificios dos Tilos, destácase tamén a necesidade de que os bloques ou vivendas que non conten coa licenza municipal de pasaxe permanente para e entrada ao garaxe pasen a solicitalo polo Concello.