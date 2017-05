O timplista canario Benito Cabrera na Casa das Crechas

Compostela, 13 de maio do 2017 – A Casa das Crechas acolle as nove de esta noite un concerto de Benito Cabrera, solista de timple e folklorista.

Cabrera foi o primeiro intérprete que levou o timple ao ámbito sinfónico, realizando numerosos concertos e gravacións con formacións como a Orquestra Sinfónica de Tenerife, a Orquestra Sinfónica de Córdoba ou a Orquestra Sinfónica de Galicia.

Benito Cabrera ten sido director musical de Los Sabandeños e colaborado con múltiples artistas, como Pablo Milanés ao tempo que dirixe a casa-museo do Timple en Lanzarote.

Á parte de ofrecer recitais por todas as illas e participar en macro-festivais como o Womad, Atlántica ou Son Latinos, actuou nas cidades máis importantes do territorio español, así como noutros países: Cuba, Estados Unidos, Porto Rico, Bélxica, Francia, Holanda, Noruega, Portugal, Eslovaquia, República Checa, Venezuela, Uruguai, Noruega, Alemaña, Inglaterra, Xapón, Arxentina…

Benito Cabrera editou 9 gravacións como solista de timple, nas que se combinan tendencias que van desde o folk, a música clásica e o pop. Así mesmo, a súa tarefa de divulgación e didactismo viuse reflectida na edición de varios libros de investigación etnográfica, en varias enciclopedias sobre cultura canaria e na realización de dous métodos (un deles audiovisual) que se editaron para a aprendizaxe do timple. Así mesmo, realizou multitude de concertos didácticos con distintas formacións e foi a coordinador da área didáctica da Orquestra Sinfónica de Tenerife durante varias tempadas.

Desde o ano 2005 ao 2008 exerceu como profesor da materia de Timple do Conservatorio Superior de Música de Canarias. No 2006 editouse o seu disco ‘Ponte do Sur’, e en 2007 fíxose cargo da dirección musical do mítico grupo Los Sabandeños. No 2008, editou o seu sétimo traballo discográfico, titulado ‘Contrastes’, que foi presentado en numerosas cidades españolas. No 2009, realizou un concerto no mítico teatro neoiorquino do Carnegie Hall.

Benito Cabrera editou no 2010 o disco ‘Raíces do Mundo’, como solista de timple, acompañado polo Cuarteto Capriccio. Así mesmo, montou e dirixe o proxecto da Orquestra de Timples ‘Timpluras’.

Recentemente obtivo o Premio Internacional Cuba-Disco polo seu traballo ‘Raíces do Mundo’ xunto ao Cuarteto Capriccio. En decembro de 2012 presentou o seu libro ‘Obras para timple solista’. En abril de 2014 presentou o seu libro ‘Va por el aire’. En xullo de 2016 presentou o seu último disco, titulado ‘Espirales’. Actualmente dirixe casa-Museo do Timple en Teguise (Lanzarote) e realiza proxectos diversos con varias formacións.