Toda a bisbarra homenaxeou a Rosalía de Castro

Compostela, 25 de febreiro do 2017 – Imposible resumir tódolos actos que acolleu a bisbarra dedicados a Rosalía de Castro no 180 aniversario do seu nacemento así que nos quedamos co realizado en Compostela.

A pimeira parte do acto tivo lugar na alameda de Compostela e posteriormente na Capela Real do Hostal dos Reís Catóolicos. A estatua de Rosalía na alameda de Santiago acolleu unha ofrenda floral na que participaron persoeiros de tódolos ámbitos.

O Secretario da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira, o Secretario de Política lingüística Valentín González e o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, foron os encargados de colocar a coroa. Sorprendeu a falta do alcalde de Padrón Antonio Fernández Angueira que preferiu acudir directamente ao Hostal dos Reis Católicos onde continuaron os actos.

A capela do Hostal é lugar onde foi bautizada Rosalía de Castro e alí algúns dos participantes do acto da alameda leron poemas de Rosalía como por exemplo o Secretario Xeral de Política Lingüística Valentín González que foi o primeiro en intervir. Que sirvan tamén aqui as súas verbas coma homenaxe a Rosalía de Castro.