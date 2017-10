TodoCosmos organiza unha sesión de observación astronómico dende o Pico Sacro

Boqueixón, 28 de outubro do 2017 – O programa de divulgación astronómica TodoCosmos levará a cabo hoxe sábado 28 unha sesión de observación pública dende o Pico Sacro a partir das 20.00 horas.

As persoas que se acheguen ao Pico Sacro observarán a Lúa, o planeta Saturno, unha estrela dobre, o cúmulo globular M13 e a nebuloso do anel. TodoCosmos é unha iniciativa desenvolvida polo Observatorio Astronómico Ramón María Aller da USC e financiada pola FECYT. Neste ocasión conta coa colaboración do concello de Boqueixón.

Xa o luns 30, a asociación SCQ Erasmus realizará unha sesión de observación dende as instalacións do propio Observatorio universitario en Campus Vida e o martes 31 tomará o relevo alumnado do Instituto de Vilalonga (Xanxenxo).

Novembro

Para o próximo mes de novembro, TodoCosmos participará no Mes da Astronomía na Biblioteca Ánxel Casal con sesións dirixidas a xente nova os días 10 e 17 e cunha observación para todos os públicos o día 24. Ese mesmo mes están previstas visitas ao Observatorio do colexio Pío XII e do Instituto Xelmírez de Santiago, dentro do acordo de colaboración do Departamento de Educación do Concello de Santiago co programa de divulgación.