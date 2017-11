Os canandenses Tops este xoves no ciclo Placeres Ocultos

Compostela, 2 de outubro do 2017 – O ciclo Placeres Ocultos trae por primeira vez a Compostela aos canandenses Tops, será na sala Sonar a partir das nove de esta noite.

A produtora Desconcierto Cultural organiza trae aos Tops despois de que pasaran polo festival BIME en Bilbao.

A súa é unha mestura delicada: eclecticismo pop con resaibo polos sintetizadores dos anos oitenta, calidez R&B e soul a partes iguais, e protagonismo repartido entre as guitarras de David Carriere e a doce voz de Jane Penny. Pertencentes ao selo Arbutus Records, fogar de Sexan Nicholas Savage ou no pasado de Braids e Grimes.

Tops déronse a coñecer en 2014 cun tema concibido para reproducir en bucle, “Way to be Loved” dentro dun sobresaliente álbum, “Picture you Staring”. Agora entregan “Sugar at the Gate”, unha colección de cancións gravada nun antigo bordel de Los Ángeles que aumenta o catálogo de sensacións da banda se cabe aínda máis. O outono compostelán será un excelente momento para gozar do directo dos de Montreal.