XXXVII Torneo de Fútbol sala de Melide organizado polo Cire

Melide, 26 de xullo do 2017 – O Clube de fútbol Cire de Melide, prepara para o mes de agosto, a trixésimo séptima edición do torneo de fútbol sala Concello de Melide.

O inicio terá lugar o martes 1 de agosto e rematará o venres 25 dese mesmo mes. Dende o Clube Cire de Melide, explicaban que este campionato de fútbol sala é necesario para a vila de Melide, proba delo é a cantidade de anos que leva celebrándose no noso municipio.

Os premios para a categoría Séniors, será de 600 euros para o primeiro clasificado e de 300 euros para o segundo. As categorías inferiores terán un trofeo conmemorativo.

Os interesados en participar poden achegarse ata o 29 de xullo ás 9h da noite ata a cafetería Marta e inscribirse, a inscrición será gratuíta para todas as categorías excepto para os Séniors que terán que facer unha achega de 100 euros por equipo. O sorteo realizarase o 29 de xullo ás 21.30h da noite no edificio multiusos de Melide.

Trátase dun torneo de longa tradición e que conta con un bo número de seguidores e seguidoras na nosa comarca xa que participan equipos de todo o contorno e moitos do propio Concello. O pavillón municipal é o escenario para este torneo, no que participan dende a categoría alevín á sénior, e tamén a categoría feminina con un total de equipos que se incrementa ano tras ano. Algúns históricos do fútbol sala na nosa comarca participan todos os anos e algún xogadores de gran nivel nacional asisten habitualmente a presenciar este torneo cada verán en Melide. A maiores o torneo de fútbol sala de verán preséntase para os veciños da vila como unha alternativa de ocio nas noites de verán.

O acceso ao pavillón polideportivo ten entrada gratuíta durante todo o campionato, excepto na Final do Torneo que se disputará o venres 25 de agosto, no que se fará efectiva unha entrada de 2 euros.