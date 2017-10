Torneo Macía Padel, xogo, set e partido

Ames, 25 de outubro do 2017 – O Torneo Macía Padel, co patrocinio do Centro Dental Macía e a organización de 2Mais Tenis Padel e o Ximnasio Squash Santiago, disputouse nas instalacións da Escola de Tenis e Padel 2máis, situadas en Vilar de Calo.

A competición terminou este pasado fin de semana tras dez días de Padel cun completo éxito de participación e un gran nivel de xogo. Preto dos douscentos cincuenta xogadores en categoría feminina e masculina déronse cita nun torneo que congregou a un selecto grupo de afeccionados e raquetas destacadas deste deporte, entre os que cabe destacar a David Gutiérrez, xogador do circuíto internacional do World Padel Tour, campión de seleccións coa albiceleste arxentina e parella número 15 no ránking mundial.

A listaxe final de gañadores ten á parella Ton González/José Portes no máis alto do podio na 1º categoría masculina; J. Marcuño e Sito do Río venceron na segunda, e o dúo Miguel Villar/Diego Villar foron os campións da 3ª categoría. No apartado feminino, foi a parella integrada por Patri Pisón e Cristina López a que se fixo coa vitoria na 2ª categoría. Nuria Peiteado e Cristina García fixéronse co campionato na terceira. A vitoria no cadro mixto correspondeu á parella Ana Lorenzo/Luís Sánchez.

O Torneo Macía Padel foi un dos grandes alicientes da celebración do trinta e cinco aniversario do Ximnasio Squash Santiago, que se está celebrando con múltiples actividades durante todo este ano 2017. O Squash é xa unha institución na comarca de Santiago e en toda Galicia o que, unido ao compromiso coa saúde e co deporte do Centro Dental Macía, clínica dental de referencia en España, convertían a esta cita deportiva nun ineludible punto de encontro para os deportistas afeccionados que gozan a diario coa práctica deportiva, ademais de coidar a súa saúde coa actividade física.

O Dr. Javier Macía, director do Centro Dental Macía, participou na entrega de trofeos e premios nun acto no que se repartiron 1.200 euros en metálico entre os gañadores e 2.500 euros en premios regalo para todos os participantes.

A última xornada do Torneo tamén serviu para dar a coñecer a profesionalidade de Adriana Lorenzo Carnota, directora de Fisio Macía, quen axudou á recuperación dos deportistas cos seus amplos coñecementos de fisioterapia e osteopatía aplicadas á recuperación deportiva.