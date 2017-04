Touro arranxa a praza do Concello que da acceso a Casa Consistorial

Touro, 17 de abril do 2017 – O concello de Touro continua cos traballos de arranxo do núcleo urbano de Fonte Díaz e aplícase estes días coa praza que da acceso a Casa do Concello.

O Concello de Touro tamén rexistrou melloras na edificación que alberga o consistorio sobre todo no aillamento das humidades. A entrada exterior de acceso á sede consistorial mellorou coa dotación no solo de placas de granito. Todas estas actuacións están enmarcadas nas obras de reposición de beirarrúas na rúa Bispo Diéguez Reboredo e na Rúa Isabel II e reparación da Praza do Concello. O orzamento destas actuacións supera os 53.000 euros e está apoiado pola Deputación da Coruña a través do programa de Cooperación Provincial. A obra, que estará finalizada nos próximos días, está sendo executada por Obras e Viale s de Galicia.