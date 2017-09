Touro acondiciona os centros sociais das parroquias

Touro, 7 de setembro do 2017 – O Concello de Touro está acondicionando durante os meses de bo tempo algúns dos centros sociais que están situados nas distintas parroquias.

A cuadrilla municipal contratada polo Concello de Touro dedícase á posta a punto destas instalacións para que os veciños poidan utilizalas durante o ano. A cuadrilla de traballadores do Concello de Touro traballa estes días na reparación do local social da parroquia de Ribeira, na beira do río Ulla. Alí están pintando o exterior do edificio, que anteriormente acolleu unha escola pública.

Os traballadores contratados polo Concello de Touro para estas tarefas seguirán desenvolvendo o acondicionamento destes espazos durante os próximos meses. O Concello de Touro pretende así poñer ao día unhas instalacións que son utilizadas pola veciñanza. O obxectivo do Concello é ir completando durante os próximos anos o traballo de restauración e rehabilitación dos centros sociais e edificios de uso público xa iniciado tamén en anos anteriores.