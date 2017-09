Touro presenta o ciclo de teatro de outono

Touro, 25 de setembro do 2017 – O Concello de Touro organiza un ano máis o ciclo de teatro de outono co obxectivo de incentivar entre os veciños a afección por esta arte escénica e tamén para o disfrute dos habitantes do Concello.

O ciclo de teatro de outono desenvolverase todos os domingos de outubro e o primeiro de novembro. Pola Casa de Cultura de Touro, sempre ás 18.30 horas, pasarán compañías profesionais e espectáculos de distintos estilos.

A primeira función está programada para o día 8 de novembro. A obra será Luppo, que correrá a cargo da compañía Baobab Teatro. A seguinte será o 15 de outubro: Falar sen cancelas de Culturactiva. O 22 de outubro tocaralle o turno a Rueiro das Liortas da compañía Elefante elegante. Para o 29 de outobro está prevista a presencia do Mago Xacobe con Ilusións máxicas. E o ciclo pecharase o 5 de novembro con Martes, da compañía Baobab Teatro. Touro conta cunha longa tradición teatral. En 2016 acolleu unha Mostra de Teatro Escolar e conta ademáis cunha Aula de Teatro no CPI Fonte Díaz de Touro, onde os nenos e nenas viven dende pequenos a experiencia do teatro.