Touro busca contidos para o Centro de Interpretación do Río Ulla

Touro, 14 de febreiro do 2017 – O Concello de Touro solicita a colaboración e aportacións dos veciños e veciñas para dotar de contido o museo que estará instalado no recén estreado Centro de Interpretación do Río Ulla.

Touro prepara o novo museo nun edificio situado fronte a Casa de Cultura e na zona de servizos de Fonte Díaz.

“Pedimos a colaboración no que poidan e queiran aportar para poder confeccionar o noso pequeno museo”, solicita o alcalde, Ignacio Codesido, nunha carta dirixida aos habitantes de Touro, quen explica: “Queremos enchelo con material relacionado co río Ulla, e con experiencias e actividades para ofertar a veciños e visitantes”.

O Concello de Touro solicita a veciños e veciñas “fotografías, obxectos, instrumentos, ferramentas, escritos” e calquera outro material relacionado e vinculado co río Ulla, que baña boa parte deste municipio.

“Se queren poñer o seu grao de área están convidados a participar neste proxecto”, apunta a misiva do alcalde de Touro.

O Centro de Interpretación do Río Ulla de Touro conta cun recuncho dedicado á pesca no río, outro ao sendeirismo e á ruta cicloturista Camiño do Holandés, outro para especies de flora e fauna da zona, outro recuncho adicado ás madeiras e ás árbores. Tamén haberá unha parte dedicada á gastronomía, outra á arte e literatura vinculadas ó Ulla, outra parte para os muíños e outra a tradicións como os Xenerais do Ulla.

O alcalde confía en que coa colaboracións dos veciños e veciñas se poida comenzar a expoñer a riqueza do patrimonio vinculado ao río Ulla. Os habitantes de Touro ou outros interesados que queiran colaborar pódense dirixir á Oficina de Turismo do Concello de Touro (981.814. 566) ou ao seguinte correo electrónico: c.interpretacion.rio.ulla@gmail.com.